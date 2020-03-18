Напомним, со вторника, 17 марта, в столице Украины Киеве ужесточили карантин в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал PavlovskyNEWS, по состоянию на утро 18 марта ситуация в столице следующая:

1.Большие компании, банки и госструктуры организовали для своих сотрудников маршрутки. Так замечены на Академгородке автобусы, которые развозили людей по отделениями Ощадбанка. По такому же принципу работали и остальные банки. Очень много разных автобусов с названием разных компаний.

2. В маршрутках замечены значительно больше людей чем 10 или 20. Когда двери автобуса или маршрутки открываются, Водитель не в состоянии отсчитывать людей, поэтому это все на совести пассажиров.

К примеру, на кадрах ниже, которыми делятся очевидцы в сети, видно, что троллейбус забит битком.

3. Маски. Много людей стоит на остановках транспорта без масок. Также без этих масок они заходят и в салоны маршруток

4. Толкотни возле метро нет. Людей на остановках достаточно.

Ранее мы сообщали, ужесточенный карантин включает в себя запреты на работу ТРЦ, спортзалов, салонов красоты, ресторанов и кафе. Также ограничены передвижения по городу.

По всему миру в странах, где ввели чрезвычайное положение или объявили о карантине, штрафуют нарушителей (ниже инфографика с ситуацией в мире).

Отметим, к вечеру 17 марта в Украине зарегистрировали еще 7 случаев заражения коронавирусом, то есть уже в целом 14. Также стало известно о второй смерти в стране - скончалась 33-летняя жительница Черновецкой области, зараженная COVID-19.

Таким образом, имеем следующую картину на сегодня по регионам Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Стоит добавить, что среди нововыявленных зараженных - ребенок 10 лет и двое малышей возрастом 1 год 10 месяцев и 6 месяцев.

Кроме того, мы сообщали, что ученые активно работают над созданием вакцины. Так, 16 марта в Сиэтле в США началось уникальное исследование: ученые вкололи 4-м добровольцам вакцину против коронавируса. Отмечается, что всего планируется задействовать 45 подопытных. Правда, если вакцина и пройдет успешно все испытания, то массовое производство начнется не ранее как спустя 12-18 месяцев.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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