Сегодня, 17 марта, в Киеве первый день действует ужесточенный карантин

Однако, утро город начал в привычном ритме.

С самого утра многие улицы Киева стоят в пробках. Несмотря на объявленный «карантин», люди выезжают на работу и по делам.

Кроме того, сегодня под Верховной Радой собирается митинг против открытия рынка земли.

Добавим, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что со среды в Украине закроют все метро. Но подземка в Киеве пока работает. Точного времени, когда его закроют, пока не сообщили. Предварительно, это может произойти после 12:00 17 марта.

Как известно, с 17 марта в Киеве ужесточили карантин. Список ограничений увеличился: в него попали запреты на работу ТРЦ, спортзалов, салонов красоты, ресторанов и кафе. Также будут ограничены передвижения по городу.

Напомним, в понедельник, 16 марта, в Киеве зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Первым двум пациентам уже оказывают помощь в лечении. Один из пациентов в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Вторым заболевшим оказался студент, который контактировал с погибшей женщиной из Радомышля.

Как уже отмечалось, одним из пациентов оказался киевский студент, который контактировал с погибшей от коронавируса женщиной. Парень посещал ее с внучкой погибшей. В данный момент он находится на лечении в Александровской больнице.

Вторая пациентка — женщина, которая недавно вернулась в страну с одного из курортов во Франции. В данный момент она находится на самоизоляции. Лечение ей проводят дома. А всех людей, которые контактировали с заболевшими, сейчас обследуют врачи.

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