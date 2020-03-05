В Киеве разыскивают магазинного вора, который вынес сливочное масло на большую сумму

Об новом маслокраде в столице рассказали группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, неизвестный вынес из магазина масло на сумму более 800 гривен. Пострадала девушка-продавец, которая не уследила. У нее вычли эту сумму из зарплаты.

Инцидент произошел в магазине на Борщаговской, 171/18.

«Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его», – подписали в сети.

В комментариях пользователи отметили необычность такого злодеяния. Большинство стало на сторону девочки, у которой изъяли деньги не по ее вине.

«А при чем тут девочка работник? Почему её заставили оплатить! На каждом магазине есть определённый процент потери! И за товар несёт ответственность явно не рядовой сотрудник! На месте девочки обратилась в налоговую и полицию, это вымогательство. Нахрена вам уважаемые управляющие видео если вы им не пользуетесь! Как она с кассы должна была увидеть!? Кассир несёт ответственность за деньги! Охрана куда смотрела?! Бабло с работников сбивать умеет. Позорище!», «Верните девочке 800 грн!», «Что значит девочку не спасти, вы там чё о**рели. Наймите охрану, а не девочка вам оплачивает... Ещё и пост выложили, жертвы значит, на что рассчитываете, что люди вам вора поймают. Что за гнилой магазин, чтобы обходить его стороной», – разозлились киевляне.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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