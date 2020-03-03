В Киеве две маршрутки не поделили пассажиров и решили заблокировать другу другу движение

Об этом сообщает "Киев Оперативный", пишет Politeka.net.

Так, в понедельник, 2 марта в Киеве на улице Нижний вал, что на Подоле, два водителя маршрутных такси не поделили пассажиров. Сообщается, что между ними произошел некий конфликт, который они решили уладить не путем мирных переговоров.

Так, они перегородили друг другу движение.

"Две маршрутки не поделили пассажиров на улице Нижний Вал (Подол), если «полюбовно» не разъедутся - трамваи станут", - говорится в сообщении "Киев Оперативный".

Пользователи сети начали подсмеиваться над вспыльчивыми водителями.

«Сейчас такая же ситуация и на Окружной. Две маршрутки так же стоят возле Янтарной», «зеркалами редко пользуются, поэтому быстро порешали», «сжечь обе», «Маршрутчики ездят как в последний путь», «Виноват водитель 417, отъезжая от остановки водитель не посмотрел налево и не увидел 302», «Ещё бы. Мигает правый поворот - едут влево. Уж лучше не включали.», «за рублем спешил шансонщик», «Замахали уже они в шашки играть,в погоне за пассажирами...... из-за тех 8 гривен за пассажира удавятся! Вот и выходит такое...», – пишут в сети киевляне.

Напомним, что в Киеве паника из-за учащения случаев грабежа. Так, 2 марта по центру Киева м. Майдан ходили двое по подъездам с отмычками и вскрывали двери местных жителей. Об этом рассказала потерпевшая.

«Мне почти вскрыли в 16.20. Я не дала попасть в квартиру спугнув, работали длинной как спица отмычкой, убегали с инструментами в руках. Парни 25-30 лет, фото не успела сделать. При чем посмотрела вчера видео в интернете, там мастер по ремонту новой отмычкой замки типа моего (с другой стороны поворачивается защелка) вскрывали за минуту», – рассказывает очевидица.

«Полицию вызывать не вижу смысла - они не приедут...», – добавила она.

В комментариях пользователи сети не на шутку переполошились.

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