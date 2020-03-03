В Киеве неадекватный парень бросался на окружающих с отверткой

Неизвестного задержали прохожие рядом со станцией метро "Левобережная" в понедельник, 2 марта. Об этом пишет «Информатор» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошло около 23:00.

Как рассказывают очевидцы, неадекватный бросался на прохожих, которые были возле входа в метро. Когда парень попытался напасть на мужчину, то получил отпор. После этого неадекватного молодого человека обезвредили, на место вызвали полицию. Обошлось без пострадавших.

Объяснить свои действия задержанный не смог. Парень был пьян и отрицал, что отвертка принадлежит ему. Полицейские пытались выведать, что он употреблял, но парень не смог связать слов.

Все обстоятельства инцидента предстоит установить правоохранителям.

Напомним, что в одном из районов города харьковчане заметили подозрительного мужчину, поведение которого вызвало искренние испуг и возмущение. В сети опубликовали фотографии мужчины, который идет за школьницей с расстегнутыми штанами и выставленным напоказ половым органом.

На кадрах виден мужчина, который одет в темную куртку с капюшономи и темные брюки.

«В Харькове, по Новобаварскому району ходит чертило, который провожает маленьких девочек до дома, в процессе показывает свой член», – подписал снимки автор.

Фотографии вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Родители немало напуганы появлением подобных товарищей на улицах города и предлагают свои варианты решения проблемы.

Также мы писали, что В Киеве на Южной Борщаговке неизвестный нападает и бьёт людей. Неизвестный напал на женщину в одном из подъездов на Южной Борщаговке. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как вслед за женщиной в подъезд вошел неизвестный, ударил ее, а после скрылся.

Женщина же побежала вперед, чтобы укрыться в углу от нападавшего.

В комментариях киевляне начали обсуждать инцидент.

«Поэтому, заходить в подъезд с незнакомыми, не стоит», «ага давайте у всех будет паранойя..», «Это только начало... С 1 апреля второй этап мед. реформы... Их будут больше, по всей Украине... Печалька... И жах...», «Учится нападать. Потом в руках будет молоток и грабежи», «Глушите на месте без копов! Я сделаю так же для твоей мамы»,– пишут в сети пользователи.

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