На проспекте Правды в Киеве случился пожар в многоэтажном доме

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Прямо сейчас на проспекте Правды, 19/3, в многоквартирном доме пылает квартира на двенадцатом этаже», – сообщили очевидцы, которые опубликовали видео.

На месте занимаются ликвидацией пожара 5 пожарных авто, информация о пострадавших устанавливается.

Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, у багатоквартирному будинку палає квартира на 12-ому поверсі. На місці вже 5 пожежних авто, інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 2. März 2020

Напомним, что в заведении общественного питания заметили мышей.

«Людям со слабыми нервами лучше не смотреть. Вблизи со станцией метро Черниговская есть заведение быстрого питания, где полным-полно не слишком желанных гостей», – подписали опубликованное видео.

В сети начали шутить по поводу увиденного.

«Так всё же свежее! Что не так дорогой?!», «и тут я села на диету», «И что. Видел такое и в Мюнхене и в Гамбурге и в Нюрнберге !!!!. СЕНСАЦИЯ !!!! Киев один из них,)))) PS ... И вапсче то символ года и ест - не шо попала, а любимую президентскую шаурму,) !!! .... пожалуй косит под "свою"», «в Париже их вообще тьма 🙂 жрут прямо с мусорки у Эйфелевой», «Жадины! Подкормите ) сочнее шаурму в следующий раз купите», «Где есть еда, там всегда будут крысы и ничего с этим не сделать. Они есть во всех городах любой страны мира.», «Разве норм такое покупать и себя убивать; антисанитария», «Там где пищеблок, там всегда поблизости есть крысы в районе места с отходами. Не удивительная новость.», – написали в комментариях пользователи.

Людям із слабкими нервами краще не дивитися Поблизу із станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування «Шаурма», де повним-повно не дуже бажаних гостей. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Также мы писали, что фальшивая валюта наводнила Киев. Так, одна из местных жителей столицы рассказала об инциденте с купюрами. Она опубликовала фото и указала, что появилось большое количество фальшивых евро.

Напомним, в Киеве у маршрутки отпали колеса, кадры напугали горожан: "С такими дорогами..."

Как сообщала Politeka, массовая драка произошла в кафе в центре Киева, в ход пошел слезоточивый газ: кадры безумия

Также Politeka писала, что рыбаки бесследно исчезли под Киевом, привлекли авиацию и спасателей: подробности