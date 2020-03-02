На проспекте Правды в Киеве случился пожар в многоэтажном доме
Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Прямо сейчас на проспекте Правды, 19/3, в многоквартирном доме пылает квартира на двенадцатом этаже», – сообщили очевидцы, которые опубликовали видео.
На месте занимаются ликвидацией пожара 5 пожарных авто, информация о пострадавших устанавливается.
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Напомним, что в заведении общественного питания заметили мышей.
«Людям со слабыми нервами лучше не смотреть. Вблизи со станцией метро Черниговская есть заведение быстрого питания, где полным-полно не слишком желанных гостей», – подписали опубликованное видео.
В сети начали шутить по поводу увиденного.
«Так всё же свежее! Что не так дорогой?!», «и тут я села на диету», «И что. Видел такое и в Мюнхене и в Гамбурге и в Нюрнберге !!!!. СЕНСАЦИЯ !!!! Киев один из них,)))) PS ... И вапсче то символ года и ест - не шо попала, а любимую президентскую шаурму,) !!! .... пожалуй косит под "свою"», «в Париже их вообще тьма 🙂 жрут прямо с мусорки у Эйфелевой», «Жадины! Подкормите ) сочнее шаурму в следующий раз купите», «Где есть еда, там всегда будут крысы и ничего с этим не сделать. Они есть во всех городах любой страны мира.», «Разве норм такое покупать и себя убивать; антисанитария», «Там где пищеблок, там всегда поблизости есть крысы в районе места с отходами. Не удивительная новость.», – написали в комментариях пользователи.
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