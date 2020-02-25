В Киеве митингующие перекрыли улицу Грушевского

Во вторник, 25 февраля, в центре Киева группа протестующих перекрыла улицу Грушевского. Видео с места событий опубликовал очевидец, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Протестующие с флагами разных стран, в том числе Украины, Чехии, Италии и США, перекрыли улицу на пешеходном переходе, препятствуя движению автомобилей.

Дорога была перекрыта на улице Грушевского, в районе Европейской площади в Киеве.

Из-за митинга возникла крупная пробка. Как можно заметить на видеозаписи с места событий, между участниками протеста и водителями автомобилей возникали конфликты. Некоторым машинам удавалось "проскочить" между протестующими.

Причины блокирования дороги и требования протестующих на данный момент уточняются.

Напомним, что на Киевщине в городе Бровары потерялся ребенок 15 лет. Полиция разыскивает несовершеннолетнего Теплюка Максима, который пропал сегодня утром, 25 февраля в 8:00.

Он ушел из СОС Детский городок (ул. Шевченко, 18, д. 13, г. Бровари) и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, рост 165 см, полного телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие.

Особая примета: нет двух передних зубов.

Был одет в зимнюю куртку темно-зеленого цвета в клеточку, черные джинсы, серые кроссовки.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения мальчика, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Также мы писали, что в Киеве из-за водителя маршрутки сильно пострадала девочка. Инцидент случился 20 февраля на Дарницкой площади, на остановке 45 автобуса, возле ресторана «Стрелка». Фото и видео ЧП нет, поэтому просят очевидцев события их прислать.

«В 08:20 утра водитель 545-ой маршрутки на ходу открывает двери. Из салона выпадает моя сестра и попадает прямо под колеса маршрутки. Переехал ей две ноги. Водитель остановился, высадил пассажиров, вызвал скорую и скрылся. Следователи полиции молчат. Как нам стало известно, оформили это всё как несчастный случай. Девочка лежит с переломом двух ног. Прошу помочь найти эту особь и заодно отозваться свидетелей произошедшего.», – рассказали родные девочки в сети.

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