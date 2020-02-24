В Киеве разгорелся мощный пожар, съехались спасатели и пожарные

Утром 24 февраля в Киеве на проспекте Глушкова, 1 на ВДНХ горит здание. На место стянуты работники ГСЧС. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Что-то очень серьезно горит прямо сейчас на ВДНХ. На месте уже работают бойцы ГСЧС», – рассказали в сети.

Причины загорания в данный момент уточняются.

В комментариях местные отметили, что горит кафе HayLoft Ukrainian BBQ: «Жалко, неплохое заведение было», «ХейЛофт, да».

Напомним, что в то же время, в Киеве возле метро из-за неисправной канализация проезжающие машины буквально тонут в воде. Канализация не справляется из-за сильного дождя.

Поплыли по Брожко 🏊‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

«Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки чуть больше норму», – рассказали в сети.

В комментариях киевляне объяснили, из-за чего такое могло произойти, а также начали сравнивать столицу с индийской провинцией во время дождей.

«Возможно из-за строительства метро, возле перекрёстка на Белицкой, возле Папы Аллессио и возле бювета огромные лужи на всю проезжую часть. В местах, где идёт строительство станции и подземный проход к станции Сырец», «там всегда так», «сегодня особенно проехать сложно ... пару дней назад ливневки чистили вдоль всей Белецкой», «С утра ехал, обратил внимание - по асфальту реки и озера, ливнестоки не работают, бедные пешеходы прячутся за остановками. Просто индийская провинция в период дождей. П.с. - отдельный привет дол_оебам, которые в такую прекрасную погоду ездят без света, или маменькиным тюнерам, повставлявших в фары синенькие диодики за 3 грн., и считающие, что их заметно», «Такое себе джакузи», «Гейзер», «Вдруг откуда не возьмись ниоткуда не взялось», – отметили пользователи сети и местные жители района, где началось «наводнение».

Что-то очень серьезно горит прямо сейчас на ВДНХ. На месте уже работают бойцы #ГСЧС. Информация уточняется. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

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