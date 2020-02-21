На Подоле задержали таксиста, который грабил пьяных пассажиров

Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный», передает Politeka.net.

36-летний арестованный – гражданин другого государства. Полицейские установили, что он таксовал по улицам ночного Киева на своем Opel и специально искал людей в состоянии алкогольного опьянения. Найдя их, горе-таксист предлагал подвезти людей, которые были навеселе.

«К названному жертвой адресу он никогда не довозил, а просто грабил и выбрасывал посреди дороги. Последний и роковой для грабителя преступление произошло на улице Братской, где он забрал у мужчины мобильный телефон и выставил посреди улицы», – рассказали в полиции.

Также во время обысков в квартире псевдотаксиста, а также в его опеле было найдено двадцать мобильных телефонов, кошельки, сумки, наушники, часы, украшения и другие ценные мелочи пассажиров. Происхождение всех этих вещей задержанный объяснить не смог.

Также, патрульные информируют, что задержанный таксист имел сообщника, который занимался разблокировкой телефоном, чтобы получить доступ к Интернет-банкингу. Он списывал средства с карточек потерпевших.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

«Не удивляйтесь, если днем ​​снова увидите его где-то. Кстати, это одна из причин, почему гражданин другой страны приехал в Украину», – добавили в паблике «Киев Оперативный».

В комментариях украинцы начали обсуждать инцидент с таксистом и его преступления.

«За разбойные нападения статья не предусматривает никаких других санкций кроме содержания под стражей! Судья явно нарушил законодательство! Феодальное государство!», «Слава Украине и самому гуманному суду – ура ура ура», «Безвиз с Грузией стоит пересмотреть», «Номера тематические», – отметили пользователи сети.

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