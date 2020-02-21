В Киеве дети пропали по дороге в школу
Двое воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 пошли в школу утром 20 февраля и не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба Киева.
Полицейские сразу же кинули силы на поиск детей. Мальчиков 9 и 11 лет разыскали уже через три часа.
Выяснилось, что дети вместо занятий решили навестить родственников в Святошинском районе. Детей вернули в приют, где полицейские провели с ними профилактическую беседу.
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Мы ранее писали, что в Киеве исчезла школьница Потапова Александра Александровна, 14 лет. Ее видели последний раз в четверг, 20 февраля. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пресс-служба полиции Киевской области опубликовали фотографию и приметы Саши.
Приметы девочки: на вид пропавшей 14-15 лет. Рост девочки – 150 см, среднего телосложения. Темно-русые длинные волосы. Особенная примета – Саша носит очки.
В день исчезновения на девочке были ярко-желтая куртка, синие штаны и оранжевая шапка. В черных ботинках, а за плечами ярко-фиолетовый рюкзак.
В полиции просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении Александры звонить по номеру "102".
Также мы писали, что в Одесской области без вести пропала девочка-подросток 2004 года рождения. Она ушла из дома 7 февраля и до настоящего времени не вернулась.
Разыскиваемой на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в темно-синюю куртку.
Нашедшим просьба звонить на спецлинию «102».
Как сообщалось, история об наркомане-воре всполошила жителей столицы. 20 февраля, у киевлянина украли телефон из кармана в городской маршрутке.
Пострадавший выбежал из общественного траспорта и кинулся за карманником. По дороге он позвонил другу, который работает поблизости, и они вдвоем поймали вора.
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