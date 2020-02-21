Женщина получила сильнейший перелом во время поездки в поезде из Киева

60-летняя Наталья Манько возвращалась домой из Киева ночным поездом. Во время поездки верхняя полка, по всей видимости, снялась с крючка, и пассажир упал сверху на женщину. Видео с интервью пострадавшей опубликовали в сети в YouTube на канале "Районка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

13 февраля, в семь часов вечера, 60-летняя Наталья Манько возвращалась домой из Киева в Бердянск ночным поездом. Женщина разместилась на своей нижней полке, но спустя 20 минут поездки ее голову свалилась верхняя полка на которой в этот момент находился пассажир весом 80 килограммов. Парень вместе с полкой переломали Наталье грудной позвоночник. Также женщина получила множество гематом.

«Лечение длительное. Мне это так перебило всё. Лечение не меньше трех месяцев. Ни вставать, ни сидеть, ничего», – рассказывает пострадавшая.

Работники поезда выписали соответствующий документ, с которым пострадавшая планирует обратиться к руководству Укрзализныци, в страховую компанию и в суд.

Наталья жалуется на критическое состояние вагонов данного поезда и предупреждает граждан об опасности, которая может крыться во время путешествия поездами Укрзализныци.

Напомним, что в Киеве пассажир метро упал на рельсы. В среду, 12 февраля, в Киеве останавливалась красная ветка столичного метрополитена. Это связано с тем, что на станции «Арсенальной» пассажир упал на рельсы. К счастью, он не пострадал.

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