По неосторожности несколько десятков детей попали в больницу, а уроки в школе отменили

В городе Сквира Киевской области по неосторожности одного из учеников в больницу попали 16 детей

Школьник случайно распылил в классе газовый балончик. Об этом сообщает Нацполиция области.

Ученица 9 класса попросила своего одноклассника поставить мобильный телефон на зарядку, взяв зарядное устройство из кармана ее куртки. По неосторожности он случайно нажал на газовый баллончик, который находился в кармане куртки девочки.

«19 февраля 2020 в 11.30 в одной из учебных аудиторий Сквирского академического лицея был распылен аэрозоль с раздражающим действием. Всех учеников сразу эвакуировали из помещения заведения. Одновременно сообщили в службу по чрезвычайным ситуациям, сотрудников полиции, скорую помощь. На месте происшествия проведены соответствующие следственные действия сотрудниками полиции. 20 детей будут находиться под наблюдением врачей в детском отделении 19 и 20 февраля», – сделали объявление в Сквирском отделении образования.

Отметим, что 20 февраля в Сквирском академическом лицее объявлен санитарный день.

В результате инцидента пострадали 16 детей – в возрасте от 6 до 15 лет. Всех их госпитализировали.

После случившегося инцидента полицейские провели беседу с учениками, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Напомним, что трое несовершеннолетних жителей Харькова попали в больницу с отравлением 19 февраля.

По информации правоохранителей, в девять часов вечера в дежурную часть Новобаварского отдела полиции позвонили и сообщили о том, что в больницу попали трое детей с признаками отравления. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Как оказалось, детей, которым четыре, семь и 15 лет, забрали из одной квартиры.

Также мы писали, что в Киеве дети пропали по дороге в школу. Двое воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 пошли в школу утром 20 февраля и не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба Киева.

Мальчиков 9 и 11 лет разыскали уже через три часа.

Выяснилось, что дети вместо занятий решили навестить родственников в Святошинском районе.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, уничтожены автомобили: кадры огненного ЧП

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