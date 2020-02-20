В Киеве неизвестные украли телефон с прилавка магазина в ТРЦ

Об этом сообщили в паблике «dtp.kiev.ua» в Facebook, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Запомните эти лица. Сегодня эти двое, работая в паре, украли с прилавка мобильный телефон продавца в одном из магазинов в ТРЦ Dream Town 1. Будьте внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра», – отметили в сети.

Киевляне прокомментировали видео в сети.

«Зачем оставлять, телефон вот так на видном месте, сами же страдаем от того что мозгов нет», «Ну такое. Нам еще 10 лет назад вбивали в голову, не оставлять на столах телефоны. В магазинах, в салонах красоты, на маникюрных стойках, даже в заднем кармане.», «Сегодня ты украл, завтра у тебя украдут, и так цепочкой, это нормально, с хорошими людьми ничего не случается», «такие Законы для воров, такое и спокойствие граждан... А мы, платим налоги.. Кому??!!!», «Наркоманские движняки; продавцу тоже осмотрительней стоит быть», – пишут пользователи.

Напомним, что киевляне жестко отомстили герою парковки, фото наказания слили в сеть.

«Паркованца наказали, измазавши все авто фекалиями за неправильную парковку. Киев, Фрометевский спуск. Как Вам такое наказание?», – написали в сети.

Испачканный автомобиль стоит в Голосеевском районе Киева.

В сети начали обсуждать инцидент.

«Кстати, просто интересно, а "мститель" свое "оружие наказания" на месте произвел или с собой принес, типа дома "создал", а к машине в пакетике?», «Как по мне СУПЕР!», «Мне вот одно интересно. Почему все эти Аля правильные никогда не могут дождаться хозяина и сказать в лицо??? Судя по фото авто стоит возле дома. Чем, интересно, оно мешает?», «Супер наказание», «Это к деньгам», «Лучше б сожгли», «Хороший флешмоб», «Нарядненько», «Та он таким и приехал, нормально он там запаркован, никому не мешает», – написали в комментариях пользователи сети.

Запомните эти лица Сегодня эти двое, работая в паре, украли с прилавка мобильный телефон продавца в одном из магазинов в ТРЦ Dream Town 1 Будьте внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

Напомним, жилой район Киева утопает в мусоре, возле домов опасно ходить: "выглядит как после бомбежки"

Как сообщала Politeka, Киев парализовали масштабные пробки из-за поломки светофора: пугающие кадры

Также Politeka писала, что в сети показали уникальную ферму среди многоэтажек Киева: "свиньи, овцы и..."