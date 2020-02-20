Среди одного из Киевских жилых микрорайонов появилась необычная ферма

Жительница Киева Наталья Юрченко ведет собственную ферму посреди жилых многоэтажек Киева. Об этом сообщает Агроцентр.

Теперь между киевскими многоквартирными домаами часто прогуливаются свиньи, поросята, куры, индюки и даже овцы.

У Наталии Юрченко большая семья, которая состоит из 9 человек. Владелица фермы рассказывает, что только благодаря этой ферме она может ее прокормить.

"Раньше двадцать коз было. Ими заправлял козел-заводила, выгонял всех из ямы и вел к высоткам", – поведала хозяйка фермы Наталья.

Относительно соседей, то каждый по-разному относится к такому "зоопарку" среди населенного пункта. Одни жалуются на вонь от животных, другие же с радостью приходят с детьми, чтобы посмотреть на животных.

Напомним, что утром в четверг, 20 февраля, у киевлянина украли телефон из кармана в городской маршрутке.

«В маршрутке 535 во время того, как маршрутка тронулась, я почувствовал прерывание музыки в блютуз наушниках, полез в карман за телефоном, а его нет. Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина. Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "малый, тихо, сейчас верну". В итоге отдает телефон. После этого он быстро начал убегать в сторону ул. Здолбуновской, я за ним», – рассказывает киевлянин.

После чего пострадавший позвонил другу, который работает поблизости, и они вдвоем поймали вора.

В комментариях горожане начали бурно обсуждать инцидент и самого Ковтуна Владислава, который, по мнению киевлян, больше похож на Кощея Бессмертного.

«Он еще и пожалуй заразен, потому что разлагается фейс», «Даже костюмчик не помог) все равно заподозрили», «На вид лет 65...», «Да, тот ещё чёрт», «Для березняковцев не новость», «Местный березняковец», «На лицо интеллигент», – написали в сети.

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