Киевская Борщаговка выглядит как постапокалиптический город после сноса киосков, везде кучи мусора

На улице Жолудева в конце января коммунальные службы снесли киоски, которые оказались незаконными. Мусор остался. Об этом рассказали местные жители Борщаговки сайту Сегодня.

«Демонтаж конструкций провели две недели назад. Под снос пошло 5-6 киосков. Теперь это место выглядит как после бомбежки. Мы уже две недели ходим мимо гор из мусора, кусков стен и стройматериалов, которые остались после демонтажа МАФов. В этих кучах скоро крысы расплодятся… Никто из чиновников не говорит, когда уберут весь этот хлам. Словом, нам сделали очень красиво и комфортно – все для людей», – говорит Роман Шаманчук, один из местных жителей.

В департаменте городского благоустройства Киевской области обещают же в скором времени навести порядок, и своевременно убирать.

Напомним, что среди одного из Киевских жилых микрорайонов появилась необычная ферма. Жительница Киева Наталья Юрченко ведет собственную ферму посреди жилых многоэтажек Киева. Теперь между киевскими многоквартирными домаами часто прогуливаются свиньи, поросята, куры, индюки и даже овцы.

У Наталии Юрченко большая семья, которая состоит из 9 человек. Владелица фермы рассказывает, что только благодаря этой ферме она может ее прокормить.

"Раньше двадцать коз было. Ими заправлял козел-заводила, выгонял всех из ямы и вел к высоткам", – поведала хозяйка фермы Наталья.

Относительно соседей, то каждый по-разному относится к такому "зоопарку" среди населенного пункта. Одни жалуются на вонь от животных, другие же с радостью приходят с детьми, чтобы посмотреть на животных.

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