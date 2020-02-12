В сети показали, какой коллапс происходит каждое утро в киевском метро

В среду, 12 февраля, десятки пассажиров не могли попасть в киевскую подземку Об этом сообщает Depo.Киев.

Киевлянам пришлось стоять в бесконечных очередях и опаздывать по делам. Все стояли в очередях к турникетам.

Толпа наблюдался уже от входных дверей на станции.

Некоторые пассажиры не выдерживали и выходили из очереди, чтобы пройти через дверь с надписью "Прохода нет". Зайдя в помещение станции, люди просто прогибаются, чтобы пройти под железной оградой и таким образом попадают на станции.

Напомним, что в Ирпене пропала женщина. Киево-Святошинский отдел полиции разыскивает женщину Кучеренко Ирину Александровну 85 года рождения. 34-летняя женщина поехала в город Ирпень и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Также мы писали, что за небольшой промежуток времени бобры уничтожили около двадцати деревьев в историческом парке Кагарлык. Они облюбовали Бобры озеро и деревья вокруг него в историческом парке Трощинского в городе Кагарлык Киевской области. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Местные жалуются на бобров, ведь это наносит ущерб историческому парку.

Дерево диаметром 20 см бобры срезают за одни сутки.

Эксперты допускают, что вредители перекочевали на озеро в парке с соседской реки Росава.

Так, на озере сейчас проживает целая семья бобров – 8 особей. В озере, объясняет директор парка, очень чистая вода, и, очевидно, бобрам это понравилось. Работники парка решили спасать экосистему парка железной сеткой, которой обматывают деревья вокруг пруда.

Зоологи считают этот метод эффективным, однако лучше все же отлавливать бобров и переселять их в более пригодные к этому места.

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