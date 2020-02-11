В Киеве не будут ходить трамваи ночью

В ночь с 11 на 12 февраля трамваи не будут ходить на Троещину. Вводится сокращенный режим работы трамваев №28, 33. Сообщается, что связано с ремонтом контактной сети по ул. Миропольской. Информацию об этом передали в КП "Киевпастранс".

Последние отправления трамваев по указанным номерами будут в такое время:

Трамвай №28:

от ул. Милославская - в 23:42, 23:53;

от ст. м. "Лесная" – в 22:53, 23:04.

Трамвай №33:

от ул. С. Лифаря - в 23:47, 00:02;

от ул. Павла Усенко: 23:08, 23:22.

Напомним, что скоростные трамваи в Киеве не ходят в сторону улицы Старовокзальной. Во вторник, 11 февраля, остановились трамваи на скоростной линии. Люди вынуждены идти пешком по тротуару с двух сторон дороги.

Так, на Вацлава Гавела остановилось движение трамваев №1 и №3 в сторону центра.

Около 11 часов утра поступило сообщение, что движение восстановлено.

Также мы писали, что вечером 10 февраля в столице мужчина в медицинской маске ограбил отделение почты. Происшествие произошло вечером 10 февраля на проспекте Григоренко в Киеве. Неизвестный мужчина в медицинской маске с пистолетом в руках ворвался в почтовое отделение. Угрожая оружием, мужчина заставил кассиров отдать ему деньги из кассы на сумму около 2-х тысяч гривен.

Грабитель с награбленным стремительно скрылся с места преступления.

Напомним, что вчера, 10 февраля в поселке был пожар в двухэтажном доме, а вечером сгорел еще один жилой дом в том же поселке. Два дома горели в поселке Немешаево. О пожаре в частном двухэтажном жилом доме по улице Ворошилова пожарным сообщили 10 февраля около двух часов дня. По указанному адресу направлено три единицы техники и 10 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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