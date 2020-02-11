Вечером 10 февраля в столице мужчина в медицинской маске ограбил отделение почты

Об этом написала пресс-служба правоохранительных органов столицы.

Происшествие произошло вечером 10 февраля на проспекте Григоренко в Киеве. Неизвестный мужчина в медицинской маске с пистолетом в руках ворвался в почтовое отделение. Угрожая оружием мужчина заставил кассиров отдать ему деньги из кассы на сумму около 2-х тысяч гривен.

Грабитель с награбленным стремительно скрылся с места преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, что вчера, 10 февраля в поселке был пожар в двухэтажном доме, а вечером сгорел еще один жилой дом в том же поселке. Два дома горели в поселке Немешаево. О пожаре в частном двухэтажном жилом доме по улице Ворошилова пожарным сообщили 10 февраля около двух часов дня. По указанному адресу направлено три единицы техники и 10 человек личного состава ГСЧС.

Возгорание началось в пристройке к жилому дому, после чего огонь перекинулся на дом. В результате пожара огнем уничтожена пристройка к дому на площади 8 м2, все вещи и имущество, которое было внутри, а также повреждено перекрытие жилого дома на общей площади 4 м2.

После тушения этого дома, пожарным сразу же поступил звонок о пожаре по адресу: вул. Биохимическая. Для ликвидации пожара пришлось привлечь две единицы техники и 7 человек личного состава. Возгорание не успело разойтись на большую площадь, поэтому огонь уничтожил лишь небольшой участок перекрытия на потолке общей площадью 4 м2.

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«Злоумышленник поел пострадавших сильнодействующими препаратами, после чего они теряли не только сознание, но и ценные вещи. В результате двое мужчин находятся в больнице, третий - умер. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества», – рассказали в полиции.

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