Украинцы устроили драку в самолете лоукостера SkyUp Airlines

На борту авиалайнера, который должен был лететь из Львова в Киев, состоялась драка между пассажирами. Видео происходящего разместил ресурс Актуальная Правда в сети YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самолет не мог взлететь из-за того, что одного из пассажиров пытались снять с борта из-за того, что он был якобы пьян.

Пассажир сопротивлялся. На «виновника» простоя набросились украинцы, когда тот упал на сидение. Они избили его кулаками и выбили несколько зубов. У мужчины видна кровь на лице.

После этого охрана вывела "буйного" пассажира с самолета. Из-за произошедшего вылет самолета был задержан.

В сети обсуждают инцидент в самолете.

«Для мордобоя причин не было, но ситуация типичная во всём мире. Если он напился перед полётом, то неизвестно где он бы искал выход на перекур», «Если нужно было вывести пассажира из самолета, то это должна делать исключительно полиция! Пассажир сидел, никого не трогал. Поэтому, эти удары кулаками и выбиты зубы – настоящий криминал! Теперь полиция должна возбудить уголовное дело и отдать под суд этого преступника, который напал на пассажира! За такое светит примерно 5 лет!», «Трезвый бы дебош не устроил. Противно смотреть на пьяное быдло, которое нормальным людям не дает спокойно делать свои дела. Надо на посадке пьяных просто не пропускать, ни задержек не будет и нервы пилотам и пассажирам никто портить не будет. Я на Трансаэро видел таких 3х россиян, которые пили и даже закурили в самолете... Ничего, в Тайланде поехали смотреть достопримечательности местной тюрьмы вместо отдыха.», – написали в сети.

Также в комментариях отметился и очевидец событий в самолете. Он рассказал, как все было на самом деле:

«Я летел тем самолетом! К сожалению, это видео ни о чем не говорит! Пьяных чуваков было 3 - исполняли еще с регистрации. Они сели возле аварийных выходов, а стюардессы их слёзно не единожды просили пересесть на другие места (не возле авар.выходов, так как по правилам безопасности, если сидит нетрезвый возле аварийных выходов, самолет нельзя в воздух подымать). Возня тянулась очень долго, и потом уже простые пассажиры (как и я) стали на сторону стюардесс, и просили пересесть, а те всех просто посылали в пешее путешествие! И провоцировали на драку именно эти пьяные чуваки! А на видео результат того, что они там исполняли! Кстати, двоих других на видео вроде не заметил. И кстати да, охрана аэропорта, которая зашла, ни**ра не могла с ними сделать - тупо импотенты, к сожалению...».

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