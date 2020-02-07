Вооруженный советник мэра Вышгорода Матко пронес в сессионный зал оружие и устроил драку, сорвав заседание

Советник городского головы Вышгорода Момота Борис Матко пронес в сессионный зал горсовета оружие и устроил драку. Об этом сообщает правозащитник ОО "Стоп коррупции" Юрий Цыбенко (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Борис Матко начал перепалку с общественным активистом, во время которой у него выпал пистолет и нож.

«Зовите полицию», – слышно на видео.

«На заседании в Вышгородском городском совете состоялась потасовка. Именно во время 10-минутного перерыва, когда депутаты возвращались в большой зал, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из участников – депутат от партии "Воля" и советник мэра Момота Борис Матко. Мужчины начали махать кулаками, и в процессе потасовки, как я понял, у политика выпал пистолет и нож, набежало много людей, депутатов, начали разнимать этих двух», – рассказывает правозащитник.

Цыбенко отметил, что в момент, когда все увидели пистолет, то поднялся крик, что здесь оружие.

«Тогда депутаты вызвали полицию по телефону и объяснили, что произошла драка и что в помещении оружие", – окончил Юрий Цыбенко.

Напомним, что в поезде Интерсити “Киев-Кривой Рог” подростки устроили дебош. Поезд Интерсити “Киев-Кривой Рог” задержался на час из-за пьяных подростков, которые устроили скандал и отказывались выходить. По неподтвержденной информации, подростки намеревались пырнуть кого-то ножом.

Проводники поезда сразу же вызвали полицию, которая некоторое время искала на них управу. Ребята в свою очередь требовали возврата денег за проезд, а также оказывали всяческое сопротивление полицейским.

В конце, пьяные нарушители отправились в отделение полиции в наручниках.

Интерсити прибыл в 00:10 вместо 22:58.

Просто жєсть, лише подивіться в якому стані водій цього авто. І оце їздить поруч із вами у потоці. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 5. Februar 2020

Напомним, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлен водитель в крайней степени опьянения. На видео можно увидеть, как полицейские вытащили горе-водителя из авто, а он не мог идти. Мужчины просто облокотили его на авто, чтобы обыскать, а затем поволокли к полицейской машине.

В то же время, с пассажирского сиденья вышла женщина, не менее пьяная. Она привязалась, когда выходила из авто и упала на асфальт.

В комментариях киевляне начали бурно обсуждать инцидент с пьяным водителем в центре столицы.

Радник мера Вишгорода Матко проніс у сесійну залу зброю і влаштував бійку. Gepostet von Стоп корупції am Freitag, 7. Februar 2020

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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