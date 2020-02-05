Сотрудники киевских коммунальных предприятий остались без денег

По состоянию на 5 февраля 2020 года, 29 городских коммунальных предприятий в Киеве не подали в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) свои финансовые планы за январь. Из-за этого сотрудники предприятий останутся без зарплат.

Об этом во время заседания 5 февраля сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет ГолосUA.

«Пока что не подали в КГГА финансовые планы руководители 29 коммунальных предприятий. Из-за этого сотрудники этих предприятий пока не могут получить зарплату за январь. За это они могут «поблагодарить» своих руководителей. Прошу подать эти планы в течение недели», – объяснил Н. Поворозник.

Также он сообщил, что 9 коммунпредприятий до сих пор не подали в Департамент экономики КГГА стратегические планы.

«Эти планы должны были быть утверждены уже давно. Руководители 9 коммунальных предприятий их еще не подали», – отметил замглавы.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 13 770 человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, по сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 26,1%. Сильно болеют дети: среди подхвативших вирусы – 9 130 человек. Значительная часть из заболевших – школьники: 4 190 детей.

В больницы госпитализированы 290 человек, в том числе 229 детей.

В то же время в КГГА заверили, что показатель заболеваемости находится ниже базового показателя на 39,2%.

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