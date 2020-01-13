На Центральном киевском вокзале стало плохо одному из пассажиров пригородного электропоезда «Киев-Фастов»

Мужчина нуждался в срочной медицинской помощи, однако сотрудники вокзала не спешили ему помогать, сообщают очевидцы инцидента в паблике dtp.kiev.ua в социальной сети Instagram.

Пассажир находился в электропоезде и внезапно ему стало плохо, и другие пассажиры стали искать способ ему помочь.

Они попытались связаться с диспетчером, но он не отвечал на вызовы. Тревожная кнопка ни в одном из вагонов не сработала.

Присутствующие вынесли пострадавшего на перрон, вызвали к нему скорую помощь. Однако медики так и не прибыли на вызов, а сотрудник вокзала, к которому обратились за помощью сердобольные пассажиры, только развел руками со словами «А что я сделаю?»

Недавно мы писали важном событии, которое произошло на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Воин АТО обвенчался с возлюбленной прямо в зале ожидания.

Об этом рассказал на своей странице в Faceebook протестантский пастор и волонтер Сергей Косяк, который проводил обряд.

"Находясь проездом в Киеве, обвенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на железнодорожном вокзале. Алексей и Дарья, для этого специально приехали из Львова, очень хотели, что бы таинство венчания провел именно я. Волонтеры и работники вокзала, охотно приняли нас, выделили отдельную красивую комнату для проведения обряда. Они удивленно и с детским азартом говорили, что такого у них еще не было, а потом еще подарили молодоженам небольшие подарки", - рассказал Сергей Косяк.

По его словам, венчание - смелое решение, как для Алексея, так и для Дарьи. Ведь Алексей, после госпиталя так и не смог встать на ноги и передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

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