Что сейчас с детьми?

Под Киевом горе-мать оставила троих детей в доме без еды и отопления

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

О брошенных детях полицейским сообщил сельский голова. Малыши в возрасте 5 и 9 лет, а также 11-месячный младенец находились в антисанитарных условиях и нуждались в медицинской помощи.

Поскольку детям угрожала реальная опасность, а местонахождение родителей установить не удалось, правоохранители решили изъять детей. В данный момент они находятся в районной больнице под присмотром врачей.

Спустя какое-то время, службы нашли мать брошенных детей. Ей оказалась 34-летняя женщина.

На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Неисполнение родителями обязательств по воспитанию детей) КУоАП.

Недавно мы писали, что в Киеве пытались похитить школьников прямо под школой.

Как стало известно, чрезвычайное происшествие произошло возле столичной школы №64 на улице Ушинского в Соломенском районе.

Сообщается, что двое неизвестных, мужчина с женщиной, караулили под школой младшеклассников, предлагали им конфеты, хватали детей за руки и пытались увести их с собой.

«Когда дети шли после уроков домой, к мальчику подходила женщина «с черными волосами и очень красными губами», к девочке — мужчина около 40 лет. К сожалению, дети напуганы, и более точно описать не могут», — пишут родители пострадавших детей в соцсетях.

Отмечается, что аналогичный случай произошел возле этой же школы неделю назад.

Родители учеников намерены организовать патрулирование территории вокруг школы с целью защитить своих детей.

Кроме того, мы сообщали, что в столице забили тревогу из-за злоумышленника, который похищает детей.

Данную информацию уже подтвердили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.

Отмечается, что силовикам известно имя злоумышленника, но до сих пор не установлено место его нахождения.

34-летний сумасшедший Дмитрий Евгеньевич Овчаренко поставил на уши весь Киев: похитил троих мальчиков из дому, где они жили, и ушел с ними в неизвестном направлении. Несмотря на все усилия, правоохранителям пока не удалось выйти на преступника.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.

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