Утром 13 января в двух микрорайонах Киева зафиксирован опасный воздух

Отметим, почти на всей территории Киева зафиксировано безопасное качество воздуха.

Такое в столице наблюдается крайне редко.

По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", риск для людей с респираторными заболеваниями зафиксирован лишь в Теремках и Соцгороде.

Недавно мы писали, что 12 января облако угарного газа накрыло часть Украины, в частности Киевщину.

Об этом сообщает советник заместителя городского головы КГГА Олег Попенко на своей странице в Фейсбук.

"Над Украиной снова самая высокая концентрация CO в мире, сравнимо с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Накрыло так же как и в октябре пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя...", - сообщает советник заместителя городского головы.

Попенко отметил, что история повторяется - украинцы не знают, чем они дышат.

"Опять история повторяется, и вновь наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огроным облаком концентрации СО И украинцы не имеют никакой информации относительно того, чем они дышат. Что это и почему опять это накопилось над Украиной? - рассказал он в Facebook.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

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