Под Киевом задержали очень пьяного водителя

Мужчина влетел в припаркованную машину и пытался убежать.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Детали сообщает "Киев Оперативный" и публикует фото "героя дня" на странице сообщества в Facebook.

"Около 20:30 в пгт.Гребенки по ул.Киевской вот это существо влетело в автомобиль #Lada, затем сдал назад и начал убегать. Во время бегства слетел с дороги и задремал", - говорится в публикации.

Несмотря на ДТП, водитель спокойно нажал на тормоз и сладко уснул.

К слову, видео жестокой мести пешехода "герою парковки" в Киеве появилось в сети.

На видео видно, как мужчина безжалостно разбивает Toyota, владельцу которой теперь придется заплатить немалые деньги за ремонт.

На опубликованных кадрах мужчина яростно избивает транспортное средство ногами, при этом выкрикивает фразу: "Паркуешься, с*ка, как мудак!".

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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