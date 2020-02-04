Под Киевом задержали очень пьяного водителя
Мужчина влетел в припаркованную машину и пытался убежать.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
Детали сообщает "Киев Оперативный" и публикует фото "героя дня" на странице сообщества в Facebook.
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"Около 20:30 в пгт.Гребенки по ул.Киевской вот это существо влетело в автомобиль #Lada, затем сдал назад и начал убегать. Во время бегства слетел с дороги и задремал", - говорится в публикации.
Несмотря на ДТП, водитель спокойно нажал на тормоз и сладко уснул.
К слову, видео жестокой мести пешехода "герою парковки" в Киеве появилось в сети.
На видео видно, как мужчина безжалостно разбивает Toyota, владельцу которой теперь придется заплатить немалые деньги за ремонт.
На опубликованных кадрах мужчина яростно избивает транспортное средство ногами, при этом выкрикивает фразу: "Паркуешься, с*ка, как мудак!".
Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.
Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.
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