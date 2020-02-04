Двух киевлян, которые были госпитализированы после приезда из Китая с жалобами на ОРВИ, проверили на наличие коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии», — говорится в сообщении.

Подозрение на смертельный коронавирус отклонили еще у троих украинцев, вернувшихся из Китая, им поставили диагноз «аденовирусная инфекция», отметили в Минздраве.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в некоторых школах приостановили обучение.

В КГГА заявили, что по информации Департамента образования и науки, в Киеве на сегодня образовательный процесс приостановлен в одной школе полностью, и в 8 школах - частично. В Голосеевском районе - это 1 школа частично, два класса, Дарницкий район - две школы частично, два класса, Оболонский район - 1 школа частично, 13 классов, Печерский район - 1 школа частично, 5 классов, Святошинский район - 1 учреждение полностью, и три школы частично, 9 классов.

Также в КГГА отметили, что в Киеве за этот год уже зарегистрировано почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

В столице за последнюю неделю, сохраняется увеличение заболеваемости, в основном - это дети. За 4-ю неделю 2020 года в медучреждения Киева госпитализированы 186 человек, из них 150 – дети.

Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.

Также Politeka писала, что Киев превращается в гигантскую свалку, кадры свинства.

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