Как выглядит девушка и во что была одета?

Близкие объявили в розыск 29-летнюю Анастасию Сахненко

Женщина 28 января ушла из дома на просп. Героев Сталинграда, 11-Б, и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщил Onesmile Nech‎ в паблике "Киев Оперативный".

Женщина была одета в синюю парку и джинсы, обута в белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Сахненко, просят сообщать по телефону (063) 383-60-26.

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Последний раз мужчину видели на Виноградаре, в районе проспекта Свободы 16 января.

Телефон отключен, на связь с родными не выходит.

Пропавший был одет в куртку "Аляска" зеленого цвета, серую вязаную шапку, светлые джинсы, белый свитер. При себе имел черную маленькую сумочку через плече, документы и деньги.

Рост пропавшего 174 см, среднего телосложения, карие глаза, на голове лысина.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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