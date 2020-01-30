Близкие объявили в розыск 29-летнюю Анастасию Сахненко
Женщина 28 января ушла из дома на просп. Героев Сталинграда, 11-Б, и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщил Onesmile Nech в паблике "Киев Оперативный".
Женщина была одета в синюю парку и джинсы, обута в белые кроссовки.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Сахненко, просят сообщать по телефону (063) 383-60-26.
Недаввно мы писали, что в Киеве разыскивают 43-летнего Владимира Науменко.
Последний раз мужчину видели на Виноградаре, в районе проспекта Свободы 16 января.
Телефон отключен, на связь с родными не выходит.
Пропавший был одет в куртку "Аляска" зеленого цвета, серую вязаную шапку, светлые джинсы, белый свитер. При себе имел черную маленькую сумочку через плече, документы и деньги.
Рост пропавшего 174 см, среднего телосложения, карие глаза, на голове лысина.
Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.
Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.
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