В центре Киева произошел в двухэтажном доме

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 27 января в 09:59, сообщает Politeka.net.

На месте ЧП пожарно-спасательным подразделением было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже.

На момент возгорания житель дома находился дома и сразу вызвал спасателей.

Об этом сообщает прессслужба столичного управления ГСЧС.

В 10:38 пожар был локализован на площади 20 кв. м, а уже в 10:57 - ликвидировано.

Пострадавших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

На месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

Ранее мы писали, что ночью 20 января горела квартира в Соломенском районе Киева.

Возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже. Во время тушения пожарные вывели 3 человек на безопасное расстояние и передали специалистам скорой медицинской помощи.

В 23:35, на линию "101" поступило сообщение о пожаре, а уже в 00:23 спасатели локализовали возгорание и в 01:15 - ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено комнату и балкон, частично повреждены кухонная мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Над ликвидацией возгорания на месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.

Также Politeka писала, что киевский вокзал стал центром грандиозного торжества из-за воина АТО.