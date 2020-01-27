В центре Киева полицейские взорвали найденную бомбу

Взрыв был контролируемым и осуществлялся специалистами, сообщает издание Информатор.

В частности, в ночь на 25 января на линию экстренных служб обратился мужчина и сообщил, что обнаружил на парапете в центре города подозрительный предмет, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

Мгновенно на объект были направлены необходимые службы. При осмотре предмета взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте, так как могла произойти детонация самодельного устройства.

Для этого правоохранители осуществили контролируемый взрыв. Пока работали специалисты патрульные перекрывали движение автомобилей.

В Киеве возле стадиона «Динамо» во время столкновения полиции с дебоширами прогремел взрыв

Возле стадиона произошли столкновения между полицейскими и группой неизвестных молодых людей.

«Около двух десятков молодых людей вступили в конфликт с полицейскими. В ходе столкновений прогремел взрыв, после чего группа молодых людей убежала. Полиция за ними погналась, но потом решила не преследовать», - рассказали свидетели случившегося.

Отмечается, что полиция все же задержала одного из активистов.

По уточненным данным, взорвалась свето-шумовая граната. При этом неизвестно, кто из сторон конфликта ее бросил. Полицейские сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

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