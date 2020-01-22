Стало известно когда это заработает и кому не повезет

Киевлянам с января 2020 года необходимо будет оплатить две платежки за газ

Об этом говорится в материале портала 24.

В январе киевляне получили сразу две квитанции за газ, поскольку бытовым потребителям теперь придется отдельно платить за транспортировку топлива.

Для формирования цены за транспортировку за газ взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно.

Эту цифру поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть, с 1 января до 1 июля цена за распределение газа будет одинаковой ежемесячно.

Но украинцев уже предупредили, что чем меньше населенный пункт, тем больше им придется платить по второй квитанции.

Платежку решили разделить на две, поскольку это является требованием ЕС в рамках Третьего энергетического пакета. Теоретически, нововведение должно запустить рынок газа в Украине, чтобы украинцы сами выбирали себе поставщиков топлива.

"Не факт, что с января 2020 года частные поставщики газа зайдут на рынок. Нужно время, чтобы закачать газ, понять систему потребления, тарифов, спрос и тому подобное. Их интересуют большие объемы и такие же доходы. Потребитель тоже должен понять, на что он переходит: гибкая система скидок, условия обслуживания. То есть изучить рынок", - предупреждает аналитик Андрей Вигиринский.

Платить за транспортировку топлива до дома нужно ежемесячно.В среднем, украинская семья по новому тарифу будет платить в районе 16 гривен.

Кроме того, мы писали, что в Киеве планируют увеличить стоимость парковки до 50 гривен в час и значительно увеличить штрафы за нарушение правил паркования.

В КГГА считают, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест, потому что в Киеве есть парковки, подземные паркинги, но не все киевляне ими пользуются - они бросают авто где угодно.

Поэтому городские власти считают, что нужно пойти другим путем и увеличить стоимость парковки

В КГГА напомнили, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. Поэтому в ближайшее время планируется увеличить тариф в центральной части города, как минимум, до 50 гривен в час.

Кроме этого, киевские власти планируют существенно увеличить штрафы за нарушение правил парковки, чтобы мотивировать водителей оставлять авто недалеко от станций метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в центре Киева минимальная стоимость одного часа парковки составляет 10 грн.

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