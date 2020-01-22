22 января в Днепровском районе столицы Renault Logan влетел в остановку с людьми

Водитель погиб на месте случившегося, также пострадали еще два человека.

Все случилось около 6:30. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Тело водителя спасателям пришлось вырезать из автомобиля. Также вместе с ним на момент аварии в авто ехал пассажир. Его и человека, который стоял на остановке, госпитализировали в больницу. Обстоятельствами ДТП заниматься правоохранительные органы.

Недавно мы писали, что в Броварском районе Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 16 пассажирами вылетел с дороги и перевернулся.

Происшествие произошло 15 января около 9 часов утра на 39-м километре трассы Киев - Чернигов около с. Скибин Броварского района Киевской области. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, после чего вылетел в кювет.

Автобус с 16 пассажирами перевернулся. Все люди оказались сотрудниками фармацевтической компании FM Logistic, которая расположена в с. Дударков Бориспольского района.

В результате происшествия четыре человека получили травмы легкой и средней тяжести и были доставлены в Броварскую больницу.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.