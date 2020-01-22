Повестку о призыве в армию в Киеве прислали 12-летнему ребенку

Об этом написала его мать - жительница Киева Ирина Костюченко в Facebook.

Она заявила, что повестку прислали через дворника, который очевидно был не в курсе о реальном возрасте "призывника". Он же посоветовал женщине, как избежать призова для ее сына.

"Звонок в дверь. "Вам повестка! - говорит дворник. - Распишитесь!" Я в шоке открываю,бумажка, вижу имя среднего. Ребенку 12 лет! Дворник видит, что я в шоке, говорит: это из военкомата, вашему сыну! Вот написано "Призывной участок" и "За неявку по повестке штраф 119 грн". Не переживайте, мол, заплатите штраф - и гуляйте еще полгода ", - рассказала женщина.

Женщина спросила у читателей своей страницы, что делать в такой ситуации, и поделилась своими вариантами.

"Система "набросила" 5 лет. Перепутала, наверное, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила. Мне явиться самой со свидетельством о рождении и справкой из школы, что он учится в 6 классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились?", - добавила она.

Недавно мы писали, что в Киеве озвучили пугающую статистику по призывникам.

В Киеве от службы в рядах украинской армии уклоняются более 33 тысяч человек.

Об этом заявил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин.

Также он отметил, что на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 — подлежат призыву на службу в ВСУ.

При этом военный комиссар отметил, что в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников.

Также мы писали, детей срочно эвакуировали из школы под Киевом: "в здании остался один ученик"

Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.

Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.