В Яготине Киевской области срочно эвакуировали детей
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области.
В Яготинском УВК №3 спасатели 15 января провели учения. По тактическому замыслу, в школе возник пожар. Спасатели провели эвакуацию учеников и преподавателей.
Однако в здании остался один ученик, который самостоятельно не смог покинуть помещение. Спасатели обнаружили ребенка и вывели его во двор.
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После учений спасатели провели со школьниками профилактические беседы и инструктажи по правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.
Ранее мы писали, что киевским детям без прививки запретят посещать школу только в случае увеличения числа заболеваний.
Всем детям без вакцин не будет запрещено посещать учебные заведения в Киеве. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Чиновник отметил, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний руководство Киева будет вынуждено ограничить доступ невакцинированных детей в учреждения, обеспечив их право на дистанционное обучение.
Он также заявил, что власти совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация проходила на должном уровне.
Напомним, цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара.
Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.
Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.