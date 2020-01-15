Киевводоканал сообщает, что пересмотрит тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год
В проекте, который пересмотрят 24 января, предложены следующие тарифы для Киевводоканала (без НДС):
а) на централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 4,16 грн за 1 куб. м (сейчас - 3,69 грн);
- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 11,20 грн за 1 куб. м (сейчас - 9,86 грн);
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б) на централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 2,44 грн за 1 куб. м (сейчас - 2,41 грн);
- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 7,85 грн за 1 куб. м (сейчас - 7,49);
То есть бытовым потребителям вместе с НДС предлагают новый тариф на водоснабжение - 13,44 грн за 1 куб. м, а на водоотведение - 9,42 грн за 1 куб. м.
Напомним, ЧП произошло вечером 13 января, - в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям попал автобус "Богдан" с пассажирами.
По информации пресс-службы ГСЧС Киева, количество пострадавших возросло до 10. Трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. С маршрутки, а также троллейбуса, который стоял рядом. Из паровой завесы, эвакуировали 7 человек.
В сеть попали кадры, как посетители Ocean Plaza пытались выбить окна на первом этаже, чтобы спастись из затопленного кипятком ТРЦ.
Один из участников события в Фейсбуке поблагодарил спасателя, который на своих плечах выносил людей из затопленного помещения. По словам Игоря Гона, он и еще четверо человек около часа спасались от кипятка, поднявшись на тумбочки. К тому времени вода поднялась на 5-10 см.
Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителей, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.
"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – заявил представитель КГГА.
Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарились кипятком, повсюду пар.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьет прямо из-под земли.
Также Politeka писала, что люди в Ocean Plaza кричали от боли, количество пострадавших возросло.