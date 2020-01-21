Под Киевом посреди зимы вовсю цветут сакуры и подснежники

Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Станислав Рудич.

"Календарная зима в разгаре, а в городе Вышгороде в этот день лошадь смакует зеленую травку, а сакура с подснежниками продолжают расцветать", – написал Рудич.

Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий.

Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов, более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.

На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.

Также мы сообщали о том, что утро в Киеве началось с редкого природного явления.

Неподалеку от Киева жители могли наблюдать уникальную погодную аномалию, встречающуюся крайне редко.

Жительница киевского пригорода (села Петровцы) засняла редчайшее световое явление — солнечное гало.

Гало — это оптический феномен в виде светящегося кольца вокруг источника света (солнца). Чаще всего он наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности.

В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.