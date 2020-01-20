Утром в понедельник, 20 января, в час пик внезапно перестали работать две станции метро «Святошинско-Броварской» линии (красная ветка)
Как сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен», поезда не обслуживают станции «Академгородок» и «Житомирская». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Пассажиров высаживают на метро «Святошин».
Ситуацию объяснили техническими неисправностями на путях. Все обещали исправить до 10 утра. Но в 9.35 движение было восстановлено.
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В связи с ЧП на не работающий стациях возникло огромное столпотворение, весь вестибюль и платформа заполнены людьми, которые никуда не могут ехать.
Ранее сообщалось, что в киевском метро начнут выписывать штрафы.
"Пока что в Админкодексе не предусмотрено наказание за нарушение правил метрополитена. Нужно вводить штрафы, как это делают в Европе", – завила советник начальника КП Наталка Макогон.
Новые правила метрополитена приняли в Киевсовете еще в ноябре 2019 года, однако они не действуют из-за отсутствия возможности наказания нарушителей.
Тем временем, в метрополитене отмечают, что среди нарушителей больше всего в метро музыкантов и певцов, а также нищих, которых невозможно наказать сейчас из-за отсутствия законодательных норм.
Напомним, метро на Виноградарь в Киеве: когда построят, адреса станций, стоимость проекта.
Как сообщала Politeka, запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве: когда открытие.
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