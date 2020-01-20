Утром в понедельник, 20 января, в час пик внезапно перестали работать две станции метро «Святошинско-Броварской» линии (красная ветка)

Как сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен», поезда не обслуживают станции «Академгородок» и «Житомирская». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Пассажиров высаживают на метро «Святошин».

Ситуацию объяснили техническими неисправностями на путях. Все обещали исправить до 10 утра. Но в 9.35 движение было восстановлено.

В связи с ЧП на не работающий стациях возникло огромное столпотворение, весь вестибюль и платформа заполнены людьми, которые никуда не могут ехать.

Ранее сообщалось, что в киевском метро начнут выписывать штрафы.

"Пока что в Админкодексе не предусмотрено наказание за нарушение правил метрополитена. Нужно вводить штрафы, как это делают в Европе", – завила советник начальника КП Наталка Макогон.

Новые правила метрополитена приняли в Киевсовете еще в ноябре 2019 года, однако они не действуют из-за отсутствия возможности наказания нарушителей.

Тем временем, в метрополитене отмечают, что среди нарушителей больше всего в метро музыкантов и певцов, а также нищих, которых невозможно наказать сейчас из-за отсутствия законодательных норм.

Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

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