В метро Киева снова образовалась огромная очередь возле турникетов

На фото видно, как у турникетов метрополитена вечером 14 января в очереди стоят десятки людей, которые пытаются попасть на эскалатор, передает Апостроф.

Более быстро продвигается очередь для пассажиров, предъявляющих удостоверения на бесплатный проезд. Очевидцы заявили, что на станции метрополитена работают лишь два турникета.

Недавно мы писали, что жители и гости столицы уже были заложниками метрополитена Из-за сбоя в системе оплаты.

Сообщается, что в столице два дня был настоящий "апокалипсис" в метро.

Люди не могли расплатиться за поездку из-за сбоя в работе системы оплаты, которая перестала принимать банковские карты и карты киевлянина.

Тогда пассажиры не выдержали и устроили погром на станции метро Льва Толстого. Известно, что люди организовали беспорядки и выломали турникеты, чтобы пробраться к поездам.

Пользователи в социальных сетях также сообщали, что руководство метрополитена, чтобы не разгневать пассажиров, отключили системы и пропускали людей бесплатно.

Напомним, ЧП у метро Киева: съехались взрывотехники и полиция.

Как сообщала Politeka, ЧП в метро Киева: мужчина устроил переполох, появилось видео инцидента.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.