Бывший Центральный гастроном на Крещатике превратят в очередную многоэтажку, несмотря на заверения КГГА и личные обещания зама Виталия Кличко

Как передает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил общественный активист и блогер Сергей Бригадир.

20 июня 2017 года в самом центре Киева разгорелся пожар в здании бывшего Центрального гастронома по адресу ул. Крещатик, 40/1. В результате сильного пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами, а также крыша здания. Стоит отметить, что здание представляло большую историческую ценность: в свое время там жил художник Михаил Врубель, автор росписи в Кирилловской церкви и Владимирском соборе, а также гетман Павел Скоропадский. Здание было частью уцелевшего после Второй мировой квартала на Крещатике.

В своем посте Бригадир напомнил о том, как сразу после пожара он прибыл на место происшествия и побеседовал с заместителем главы КГГА Геннадием Плисом (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Тогда чиновник заверил блогера, что на месте исторического здания по итогам реконструкции не появится очередная типовая многоэтажка.

На видео Бригадир интересуется у Плиса, будет ли восстановлен памятник архитектуры, или на его месте появится «какая-то свечка в 32 этажа». На этот вопрос чиновник отвечает, что строительство многоэтажки на месте исторического здания «вряд ли возможно».

«Я просто вижу такую тенденцию, что по Киеву горят перманентно памятники архитектуры, а потом заходят корпорации и строят «свечки» по 32 этажа», - отметил тогда блогер.

«Я думаю, что нет сомнения в том, что тут не будет «свечки», как вы говорите, в 33 этажа», - заверил Плис.

Судя по всему, с 2017 года мнение киевской власти изменилось, так как в сети появился документ, выданный для проектирования реконструкции Центрального гастронома. Его копию также опубликовал Бригадир. В документе указывается, что высота здания после реконструкции составит 27 метров.

«20 июня 2017 на пожаре здания Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 взял комментарий у зама председателя КГГА господина Геннадия Плиса относительно дальнейшей судьбы дома и не будет ли на его месте очередной так называемой свечки. Уже этой осенью департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия на реконструкцию этого здания высотой в 27 метров. В очередной раз убеждаюсь, что ни одному члену команды Кличко верить нельзя», - написал Бригадир.

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