Бывший Центральный гастроном на Крещатике превратят в очередную многоэтажку, несмотря на заверения КГГА и личные обещания зама Виталия Кличко
Как передает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил общественный активист и блогер Сергей Бригадир.
20 июня 2017 года в самом центре Киева разгорелся пожар в здании бывшего Центрального гастронома по адресу ул. Крещатик, 40/1. В результате сильного пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами, а также крыша здания. Стоит отметить, что здание представляло большую историческую ценность: в свое время там жил художник Михаил Врубель, автор росписи в Кирилловской церкви и Владимирском соборе, а также гетман Павел Скоропадский. Здание было частью уцелевшего после Второй мировой квартала на Крещатике.
В своем посте Бригадир напомнил о том, как сразу после пожара он прибыл на место происшествия и побеседовал с заместителем главы КГГА Геннадием Плисом (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Тогда чиновник заверил блогера, что на месте исторического здания по итогам реконструкции не появится очередная типовая многоэтажка.
Кардашьян, Белуччи и другие звезды, которые обнажились во время беременности: топ смелых фото
Свадьба Киркорова и Успенской, появилось новое признание: "Я так люблю его"
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
На видео Бригадир интересуется у Плиса, будет ли восстановлен памятник архитектуры, или на его месте появится «какая-то свечка в 32 этажа». На этот вопрос чиновник отвечает, что строительство многоэтажки на месте исторического здания «вряд ли возможно».
«Я просто вижу такую тенденцию, что по Киеву горят перманентно памятники архитектуры, а потом заходят корпорации и строят «свечки» по 32 этажа», - отметил тогда блогер.
«Я думаю, что нет сомнения в том, что тут не будет «свечки», как вы говорите, в 33 этажа», - заверил Плис.
Судя по всему, с 2017 года мнение киевской власти изменилось, так как в сети появился документ, выданный для проектирования реконструкции Центрального гастронома. Его копию также опубликовал Бригадир. В документе указывается, что высота здания после реконструкции составит 27 метров.
«20 июня 2017 на пожаре здания Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 взял комментарий у зама председателя КГГА господина Геннадия Плиса относительно дальнейшей судьбы дома и не будет ли на его месте очередной так называемой свечки. Уже этой осенью департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия на реконструкцию этого здания высотой в 27 метров. В очередной раз убеждаюсь, что ни одному члену команды Кличко верить нельзя», - написал Бригадир.
[embed]https://www.facebook.com/100020679142817/videos/479128436119790/?__xts__
Напомним, Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт Кличко и Микитасю.
Как сообщала Politeka, Сергей Бригадир рассказал, сколько киевляне переплачивают за коммуналку.
Также Politeka писала, что реконструкция Шулявского моста снова подорожала, счет пошел на миллиарды: как Кличко с друзьями «пилит» бюджет.