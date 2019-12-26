Стоимость строительства Шулявского моста выросла примерно в 3 раза и это не последнее подорожание. Выглядит так, будто чиновники распиливают бюджетные средства, увеличивая свои аппетиты.

Так в комментарии Politeka.net заявил Александр Федоренко, председатель Киевской городской организации политической партии «Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна». Он уверен, что правоохранители должны проверить законность реконструкции.

"Стоимость строительства Шулявского моста постоянно растет, несмотря на то, что тендер был проведен на совсем другую сумму. И победили, как сообщают средства массовой информации, структуры, близкие к Микитасю, с которым Кличко любит летать одним чартером. Сейчас это 1,7 миллиарда гривен, но цифра постоянно растет. И я думаю, что такими темпами она превысит два миллиарда. Это основание для расследования правоохранительными органами", - рассказывает он.

Александр Федоренко сомневается, что государственная власть сможет как следует проконтролировать процесс строительства Шулявской развязки. По его наблюдениям, в последнее время Офис президента Украины достаточно тесно сотрудничает с мэром Киева Виталием Кличко.

"Выглядит так, что новая власть, по сути, заключила с Кличко "мирный договор", и Кличко остается. Они сейчас совместно назначают глав районных администраций: половину - Кличко, а половину - новая власть. Учитывая это, я думаю, что она, к сожалению, не заинтересована в прозрачном и беспристрастном расследовании строительства Шулявского моста", - отметил Александр Федоренко.

Он добавил, что на строительные работы тратятся средства простых украинцев. Именно поэтому жители города должны знать подробности процесса.

"Конечно, киевляне должны получить от городских властей четкие объяснения и обоснования этого роста. С одной стороны, чтобы прекратить манипуляции, а с другой - чтобы киевляне знали, куда тратятся их средства. Можно предположить, что там не все чисто и гладко, как говорят. Очень много сообщений экспертов о завышенной стоимости. Вообще надо, чтобы компетентные правоохранительные органы провели расследование и поставили точку в этой истории", - заключил Федоренко.

Член Общественного совета при КГГА Сергей Бригадир сообщил, что итоговая стоимость строительства уже превышает 2 миллиарда гривен. Новые расходы перейдут в бюджет 2020 года. Активист напомнил, что сначала комиссия КГГА объявила проектную стоимость в 400 миллионов гривен. Сейчас чиновники анонсируют 1 миллиард и 50 миллионов гривен. Заместитель городского голове Илья Сагайдак заявил, что со всеми расходами бюджет проекта составляет 1,7 миллиарда.

"Но в эту сумму не входит стоимость цеха завода "Большевик". И его оценочная стоимость, та, что закладывалась в бюджете Киева - до 200 миллионов гривен, не будет такой. Цена составит 300-400 миллионов гривен. И сумма перейдет уже за отметку в 2 миллиарда", - сообщил автор расследования. Таким образом, начальная стоимость вырастет уже в пять раз.

Недавно Шулявский мост начали испытывать на пригодность к эксплуатации. Но Сергей Бригадир утверждает, что конструкция не готова для полноценного использования.

"Прямо сейчас я жду результаты тестирования моста, потому что он не является абсолютно достроенным. Там нет перил. Он должен быть построенным, как четырехлистник. Но пока там есть только путепровод через проспект Победы. Мы фиксировали, что он не готов даже технически. Когда говорят про мост, то имеют в виду Шулявскую развязку. Это как вместо четырехэтажного дома построить половину первого этажа и фундамент поставить. Путепровод не будет выполнять функцию Шулявской развязки - не будет четырех разворотов", - отметил представитель Общсовета.

Сергей Бригадир рассказал, почему именно стоимость строительства превысит 2 миллиарда гривен. По его словам, дело в износе заводского цеха. И лишь малая часть площади понадобится для Шулявского моста. Остальные, скорее всего, "распилят" на более прибыльные проекты.

"Было всего 14 проектов, 11 из них не нуждались в том, чтобы сносили цех завода "Большевик". Есть информация, что укрбудівський проект Максима Микитася был выбран, потому что площадь самого завода составляет 30 гектаров. И для них было принципиально важно зайти на территорию завода. Сначала, это вопрос цехе. Сам цех будет занимать порядка двух гектаров. А на самом деле хотели зайти на остальные этих 30 гектаров, чтобы строить высотные здания - ТРЦ и жилой комплекс", - заявил Сергей Бригадир.

Напомним, Джокер показал, как Микитась строил коррупционные схемы с Кличко через Спасибко и Комарницкого.

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