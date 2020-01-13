В Киеве изменятся тарифы на парковку

Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.

В центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час.

По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.

"Одна из основных причин такого прироста связана с ввозом и легализацией "евроблях"", – пояснил начальник инспекции по парковке и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

По словам чиновника, в течение 2019 городскими парковочными инспекторами с целью наказать нарушителей вынесено 6111 постановлений. Общая сумма штрафов выписана на 2 млн 529 тыс. 150 грн.

"Поэтому мы хотим ввести ограничения по количеству допустимых часов парковки в зависимости от зоны, например, только на 2-3 часа в центре. Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум в 50 гривен в час. Также должны быть увеличены и штрафы", – уверяет Рахматуллин.

Недавно мы писали, что в Киеве появятся новые эвакуаторы, которые помогут моментально расправляться с "героями парковок".

Быстрые эвакуаторы поднимают автомобиль специальными держателями и забирают авто в течение минуты.

"Обещанные новые эвакуаторы уже на дорогах города Киева. Встречайте!" — подпись под видео.

На данный момент договор с инспекцией по парковке, поэтому эвакуаторы еще не приступили к работе в Киеве.

Пока что неизвестно, сколько новых эвакуаторов будет работать на улицах Киева.

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