Новий графік потягів з Києва з 10 квітня буде актуальним для пасажирів, які регулярно користуються цими маршрутами, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, розклад передбачає, що №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – столиця зупинятимуться на платформі Видубичі-Трипільські в обох напрямках.

Платформа Видубичі-Трипільські розташована біля одного з ключових транспортних вузлів столиці, що об'єднує кілька видів транспорту. Це місце, яке забезпечує зв'язок з метро "Видубичі", платформою для приміського танспорту, кільцевою електричкою та автостанцією "Видубичі".

Така зручна транспортна розв'язка дозволяє пасажирам легко пересідати з одного виду транспорту на інший, значно полегшуючи подорожі по місту та околицях.

Новий графік потягів з Києва з 10 квітня, що передбачає зупинку на Видубичах, дасть змогу мешканцям лівобережних районів заощаджувати час під час поїздок у напрямку Черкаської, Кіровоградської областей і Придніпров'я. Тепер пасажири зможуть легко добиратися до цих регіонів, не витрачаючи зайвого часу на додаткові пересадки.

Квитки на нові рейси вже можна придбати в залізничних касах, а також через сайт і мобільний додаток "Укрзалізниці", зазначають в компанії.

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