"Укрзализныця" опубликовала новый график поездов из Киева с 10 апреля, который значительно должен облегчить путешествия.

Новый график поездов из Киева с 10 апреля будет актуален для пассажиров, регулярно пользующихся этими маршрутами, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, расписание предусматривает, что №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – столица будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

Платформа Выдубичи-Трипольские расположена у одного из ключевых транспортных узлов столицы, объединяющего несколько видов транспорта. Это место, которое обеспечивает связь с метро "Выдубичи", платформой для пригородного танспорта, кольцевой электричкой и автостанцией "Выдубичи".

Такая удобная транспортная развязка позволяет пассажирам легко пересаживаться с одного вида транспорта на другой, значительно облегчая путешествия по городу и окрестностям.

Новый график поездов из Киева с 10 апреля, предусматривающий остановку на Выдубичах, позволит жителям левобережных районов экономить время во время поездок в направлении Черкасской, Кировоградской областей и Приднепровья. Теперь пассажиры смогут легко добираться в эти регионы, не тратя лишнего времени на дополнительные пересадки.

Билеты на новые рейсы уже можно приобрести в железнодорожных кассах, а также через сайт и мобильное приложение "Укрзализныци", отмечают в компании.

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