З 12 квітня 2025 року "Укрзалізниця" впроваджує новий графік потягів з Києва, що передбачає збільшення кількості рейсів та додавання нових напрямків для зручності пасажирів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, ці зміни стануть особливо актуальними під час святкових днів, дозволяючи з легкістю планувати подорожі до популярних міст України, таких як Трускавець і Львів.

Зокрема в компанії повідомили, що буде збільшено кількість поїздок №159/160, який прямує зі столиці до Трускавця. Він курсуватиме додатково 12, 18, 19, 20 та 21 квітня, що забезпечить зручне сполучення між столицею та курортним містечком.

Ці рейси будуть виконуватись за вже визначеним розпорядком в обох напрямках. Мандрівники можуть вже зараз придбати квитки через мобільний додаток Укрзалізниці, на офіційному сайті або в касах вокзалів, щоб не залишитись без місця на бажану дату.

Окрім цього, "Укрзалізниця" анонсувала запуск швидкого фірмового красеня №291/292, який з'єднає столицю та Львів. Його перший рейс заплановано на 18 квітня 2025 року. Він вирушатиме о 08:57, а в Львів прибуватиме о 17:04. Зворотний - відправлятиметься о 13:30 і до кінцевої станції повернеться о 20:51.

Новий графік потягів з Києва дозволить пасажирам швидко і комфортно дістатись до культурної столиці України. Квитки також доступні для придбання через мобільний додаток та вебсайт, а також у касах на вокзалах.

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