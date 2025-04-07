С 12 апреля 2025 года "Укрзализныця" вводит новый график поездов из Киева , предусматривающий увеличение количества рейсов и добавление новых направлений для удобства пассажиров, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, эти изменения станут особенно актуальными во время праздничных дней, позволяя с легкостью планировать путешествия в популярные города Украины, такие как Трускавец и Львов.

В частности в компании сообщили, что будет увеличено количество поездок №159/160, следующего из столицы в Трускавец. Он будет курсировать дополнительно 12, 18, 19, 20 и 21 апреля, что обеспечит удобное сообщение между столицей и курортным городком.

Эти рейсы будут выполняться по уже определенному распорядку в обоих направлениях. Путешественники могут уже сейчас купить билеты через мобильное приложение Укрзализныци, на официальном сайте или в кассах вокзалов, чтобы не остаться без места на желаемую дату.

Кроме того, "Укрзализныця" анонсировала запуск быстрого фирменного красавца №291/292, который соединит столицу и Львов. Его первый рейс намечен на 18 апреля 2025 года. Он отправится в 08:57, а во Львов будет прибывать в 17:04. Обратный – будет отправляться в 13:30 и к конечной станции вернется в 20:51.

Новый график поездов из Киева позволит пассажирам быстро и комфортно добраться до культурной столицы Украины. Билеты также доступны при покупке через мобильное приложение и вебсайт, а также в кассах на вокзалах.

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