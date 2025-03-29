Новий графік роботи метро у Києві на 2025 рік не зазнав значних змін.

Новий графік роботи метро у Києві передбачає, що громадський транспорт працює щодня з 06:00 до 23:00, забезпечуючи комфортний доступ до всіх ліній, повідомляє Політека.

Як інформують Новини.LIVE, зберігається стандартний режим, що передбачає курсування потягів з 06:00 до 23:00. У цей період містяни та гості столиці можуть скористатися всіма лініями метрополітену, з урахуванням змін в інтервалах руху залежно від часу доби.

У будні дні потяги курсують з інтервалом 3-4 хвилини у години пік. У міжпіковий час він збільшується до 5-6 хвилин, а у вихідні дні — до 6-7. Новий графік роботи метро у Києві передбачає, що у години найбільшого навантаження поїзди з'являються на станціях через 2.45 до 3.45, залежно від напрямку. Вартість проїзду залишилася такою ж.

Також варто зазначити, що в умовах повітряної тривоги деякі станції та маршрути працюють з обмеженнями. Зокрема, "Гідропарк" не діє під час тривоги, а червона гілка обмежена між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна", синя — від "Героїв Дніпра" до "Теремки". Підземні станції продовжують бути в режимі укриття цілодобово, а під час комендантської години доступ дозволено лише для людей, які мають при собі документ, що посвідчує особу.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.