Новый график работы метро в Киеве предусматривает, что общественный транспорт работает ежедневно с 06:00 до 23:00, обеспечивая комфортный доступ ко всем линиям, сообщает Политека.

Как информируют Новости.LIVE, сохраняется стандартный режим, предусматривающий курсирование поездов с 06:00 до 23:00. В этот период горожане и гости столицы могут воспользоваться всеми линиями метрополитена с учетом изменений в интервалах движения в зависимости от времени суток.

В будние дни поезда курсируют с интервалом 3-4 минуты в час пик. В межпиковое время он увеличивается до 5-6 минут, а в выходные дни – до 6-7. Новый график работы метро в Киеве предусматривает, что в часы наибольшей погрузки поезда появляются на станциях через 2.45 до 3.45, в зависимости от направления. Стоимость проезда осталась такой же.

Следует отметить, что в условиях воздушной тревоги некоторые станции и маршруты работают с ограничениями. В частности, "Гидропарк" не действует во время тревоги, а красная ветвь ограничена между станциями "Академгородок" и "Арсенальная", синяя - от "Героев Днепра" до "Теремки". Подземные станции продолжают быть в режиме укрытия круглосуточно, а во время комендантского часа доступ разрешен только для людей, имеющих при себе документ, удостоверяющий личность.

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