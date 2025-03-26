В Укрзалізниці оприлюднили оновлений розклад потягів з Києва, дізнайтесь про новий час та маршрут.

В Укрзалізниці повідомили про попит пасажирів на поїздки в умовах відновлення систем після кібератаки, відомо про новий графік поїздів із Києва, передає Політека.

Призначено додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778 Львів – Київ, повідомляє пресслужба компанії.

Новий графік поїздів із Києва вигладає так:

23 березня – відправлення зі Львова о 13:47, прибуття о 21:04.

30 березня – зі Львова о 14:10, прибуття до столиці о 21:04.

На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda, тому поїздка має бути з комфортом і на висоті.

Плануйте подорожі завчасно та купуйте квитки на сайті, у застосунку чи в касах вокзалів.

"Продаж квитків на всі рейси відкритий в касах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Як інформувалось раніше, оновлення також стосується рейсу №203/204, який прямував до Івано-Франківська.

Тепер він продовжуватиме рух до станції Ясіня, що дозволяє для туристів та любителів гірських подорожей не робити пересадки на своєму шляху до Закарпаття.

Компанія зробила зручний час відправлення – потяга вирушає зі столиці о 23:00, що дозволяє спокійно завершити всі справи перед поїздкою. Окрім цього, прибуваєте ви в Ясіню вдень о 14:17, що ідеально підходить для заселення у готелі, бази відпочинку.

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