В Укрзализныце обнародовали обновленное расписание поездов из Киева, узнайте новое время и маршрут.

В Укрзализныце сообщили о спросе пассажиров на поездки в условиях восстановления систем после кибератаки, известно о новом графике поездов из Киева, передает Политика.

Назначен дополнительный скоростной поезд Интерсити №778 Львов – Киев, сообщает пресс-служба компании.

Новый график поездов из Киева выглядит так:

23 марта – отправление из Львова в 13:47, прибытие в 21:04.

30 марта - из Львова в 14:10, прибытие в столицу в 21:04.

На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda, поэтому поездка должна быть с комфортом и на высоте.

Планируйте путешествия заранее и покупайте билеты на сайте, в приложении или в кассах вокзалов.

"Продажа билетов на все рейсы открыта в кассах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Как информировалось ранее, обновление также касается рейса №203/204, который направлялся в Ивано-Франковск.

Теперь он будет продолжать движение до станции Ясиня, что позволяет туристам и любителям горных путешествий не делать пересадки на своем пути в Закарпатье.

Компания сделала удобное время отправления – поезд отправляется из столицы в 23:00, что позволяет спокойно завершить все дела перед поездкой. Кроме того, вы прибываете в Ясиню днем ​​в 14:17, что идеально подходит для заселения в отеле, базы отдыха.

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