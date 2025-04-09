​За останні шість місяців в Києві фіксується значне зниження ціни оренди квартир, передає Politeka.

Згідно з даними порталу M2bomber, середній прайс за 6 місяців знизилась на 20,97%, або майже на 5 100– із середніх 24 357 до 19 250 грн.

Середня вартість однокімнатної в Києві становить 16 500.

Найвищі зафіксовані в наступних районах:

Печерський : 33 600

Шевченківський: 24 000

Голосіївський: 18 500​

У Голосіївському двокімнатне житло можна зняти за 20 000.

Вартість трикімнатних:

У Шевченківському трикімнатна здається за 26 000 грн. ​

Середній прайс на оренду по Києву, вартість суттєво відрізняється залежно від району:​

Деснянський: 12 750

Святошинський: 13 000

Дніпровський: 14 000 ​

Голосіївський та Оболонський: 15 000​

Солом'янський: 15 350

Подільський: 15 750​

Дарницький: 16 000​

Найнижчі зафіксовані у Деснянському– у середньому 11 000.

Найвищі середні ціни в Печерському та Шевченківському районах, де оренда може сягати 33 600 та 24 000 відповідно.

Загалом, ситуація на ринку житла в столиці демонструє тенденцію до зниження, що може бути вигідним для потенційних клієнтів.

За даними аналітиків, прайс значно змінився і може трохи потішити українців. Водночас на вторинному ринку нерухомості столиці за останні 6 місяців спостерігається суттєве зростання цін.

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