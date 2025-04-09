За останні шість місяців в Києві фіксується значне зниження ціни оренди квартир, передає Politeka.
Згідно з даними порталу M2bomber, середній прайс за 6 місяців знизилась на 20,97%, або майже на 5 100– із середніх 24 357 до 19 250 грн.
Середня вартість однокімнатної в Києві становить 16 500.
Найвищі зафіксовані в наступних районах:
Печерський : 33 600
Шевченківський: 24 000
Голосіївський: 18 500
У Голосіївському двокімнатне житло можна зняти за 20 000.
Вартість трикімнатних:
У Шевченківському трикімнатна здається за 26 000 грн.
Середній прайс на оренду по Києву, вартість суттєво відрізняється залежно від району:
Деснянський: 12 750
Святошинський: 13 000
Дніпровський: 14 000
Голосіївський та Оболонський: 15 000
Солом'янський: 15 350
Подільський: 15 750
Дарницький: 16 000
Найнижчі зафіксовані у Деснянському– у середньому 11 000.
Найвищі середні ціни в Печерському та Шевченківському районах, де оренда може сягати 33 600 та 24 000 відповідно.
Загалом, ситуація на ринку житла в столиці демонструє тенденцію до зниження, що може бути вигідним для потенційних клієнтів.
За даними аналітиків, прайс значно змінився і може трохи потішити українців. Водночас на вторинному ринку нерухомості столиці за останні 6 місяців спостерігається суттєве зростання цін.
Останні новини:
Нагадаємо, Politeka писала, у Міністерстві розкрили, хто з пенсіонерів отримає найбільше після індексації.
Також Politeka писала, щоплатіжки можуть зрости вже у квітні.
Як повідомляла Politeka, відомо про подорожчання молочних продуктів.