Грошова допомога в Києві на покриття комунальних витрат для тих, хто поселив переселенців, доступна через програму "Прихисток".

У 2025 році українці, які надають тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО), можуть отримувати грошову допомогу в Києві для покриття витрат на житлово-комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Програма "Прихисток" надає відшкодування в розмірі 450 грн на місяць за кожну наявну особу протягом півроку. Після цього допомога продовжується ще на шість місяців після проведення перевірки прав на її надання.

Звернутися за підтримкою можна до Пенсійного фонду України (ПФУ), який займається призначенням та виплатою.

Як зазначили в ПФУ, особи, які вже отримували допомогу за цією програмою, не мають звертатися повторно — компенсація буде надана автоматично. Тим, хто вперше хоче долучитися до програми, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн разом, із представником родини переселенців.

Однак бувають випадки, коли в компенсації може бути відмовлено. Наприклад, якщо власник житла має родинні зв'язки з переселенцем або якщо він перебуває за кордоном більше ніж 30 днів. Вона не надається, якщо ВПО придбав або отримав житло на пільгових умовах.

Грошова допомога в Києві продовжує залишатися фінансовою підтримкою для людей, які надають прихисток переселенцям.

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